Cüneyt Arkın’ın kızı görenleri hayrete düşürdü! Cüneyt Arkın’ın gözlerden uzak olan kızı ve diğer ünlülerin çocukları...

Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın hayranları tarafından hala heyecanla izleniyor ve takip ediliyor. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın pek çok sinema filminde yeteneğini sergileyerek Yeşilçam'a imzasını attı. Karate ve at binmede uzman sporcu unvanına sahip olan Cüneyt Arkın genellikle aksiyon filmlerinin aranan ismi olmuştur. Battalgazi ve Malkoçoğlu karakterlerine can veren Cüneyt Arkın çoğu zaman bu isimlerle anılmaktadır. İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın 1966 yılında kızı Filiz dünyaya geldi. Fakat Cüneyt Arkın kızıyla ve torunuyla görüşmüyor. Cüneyt Arkın'a kızı ve torunu sorulduğunda ise onları tanımıyorum demişti. Cüneyt Arkın ve Güler Mocan ayrıldıktan sonra babasıyla bir daha görüşmeyen Filiz Canlı babasına olan benzerliğiyle şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın kızı ve diğer ünlülerin çocukları…