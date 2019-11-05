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  • Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...

'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan ...

Yeşilçam'ın usta ismi namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm 'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu ve abisi dışında bir de kızı olduğu yıllar sonra öğrenenler çok şaşırıyor. Cüneyt Arkın'ın ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği 1966 yılında doğmuştur. Annesi Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Canlı, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızı ile hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 08:53
Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...

Yeşilçam'ın usta ismi namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm 'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu ve abisi dışında bir de kızı olduğu yıllar sonra öğrenenler çok şaşırıyor. Cüneyt Arkın'ın ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği 1966 yılında doğmuştur. Annesi Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemiştir. Filiz Canlı, yıllar sonra 11 yaşındaki kızı Defne'nin "Dedemle tanışmak istiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Kızı ile hiç görüşmeyen Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu sorulduğunda 'Onları tanımıyorum' demişti. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...

COŞKUN SABAH VE KIZI ROZA

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Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...
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Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...
Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı...
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