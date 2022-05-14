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Haberler Galeri Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen'in makyajsız hali!
Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 13:53

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen'in makyajsız hali!

Ünlü şarkıcı Gülşen, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle de adından sık sık söz ettiriyor. 45 yaşında olan Gülşen, fit vücudu, karın kaslarıyla genç kızları kıskandırırken övgüleri de topluyor. Sahnede yaptığı çılgın danslar ve dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen'i siz bir de makyajsız görün. Bir çocuk annesi Gülşen, değme mankenlere taş çıkaran fit vücudu ile dikkat çekerken son olarak makyajsız hali ile sevenlerini şaşırttı. Nişantaşı'nda ortaya çıkan Gülşen sıfır makyaj kameralara yakalanınca sosyal medyanın diline düştü. Sahnedeki halinden oldukça farklı görünen Gülşen'in makyajsız haline yorum yağdı. İşte cüretkar pozların kadını Gülşen'in makyajsız hali...

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen’in makyajsız hali!

Ünlü şarkıcı Gülşen, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle de adından sık sık söz ettiriyor.

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen’in makyajsız hali!

45 yaşında olan Gülşen, fit vücudu, karın kaslarıyla genç kızları kıskandırırken övgüleri de topluyor.

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Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen’in makyajsız hali!

Sahnede şovlarıyla çok konuşulan Gülşen'i siz bir de makyajsız görün.

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen’in makyajsız hali!

Gülşen geçtiğimiz günlerde tercih ettiği mavi sahne kıyafeti ile oldukça dikkat çekmişti.

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen’in makyajsız hali!

Bir çocuk annesi Gülşen, değme mankenlere taş çıkaran fit vücudu ile dikkat çekerken son olarak makyajsız hali ile sevenlerini şaşırttı. Nişantaşı'nda ortaya çıkan Gülşen sıfır makyaj kameralara yakalanınca sosyal medyanın diline düştü. Sahnedeki halinden oldukça farklı görünen Gülşen'in makyajsız haline yorum yağdı.

"ÖZEL BİR İŞİM VAR"

Sahnede tercih ettiği kıyafetlerin aksine sokakta salaş bir görüntü çizen Gülşen, "Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim. Şu an burası çok kalabalık. Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım" diyerek basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

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