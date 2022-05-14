Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen sıfır makyaj yakalandı! Sahnedeki halinden eser yok... İşte Gülşen’in makyajsız hali!

Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 13:53

Ünlü şarkıcı Gülşen, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle de adından sık sık söz ettiriyor. 45 yaşında olan Gülşen, fit vücudu, karın kaslarıyla genç kızları kıskandırırken övgüleri de topluyor. Sahnede yaptığı çılgın danslar ve dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen'i siz bir de makyajsız görün. Bir çocuk annesi Gülşen, değme mankenlere taş çıkaran fit vücudu ile dikkat çekerken son olarak makyajsız hali ile sevenlerini şaşırttı. Nişantaşı'nda ortaya çıkan Gülşen sıfır makyaj kameralara yakalanınca sosyal medyanın diline düştü. Sahnedeki halinden oldukça farklı görünen Gülşen'in makyajsız haline yorum yağdı. İşte cüretkar pozların kadını Gülşen'in makyajsız hali...