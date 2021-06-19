Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!

Bir döneme damga vuran 'Dadı' dizisinin çocuk oyuncusu Gökçe Bilgebay, yıllar sonra ortaya çıktı. Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası ise henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başladı. Gökçe Bilgebay 9 yaşında geldiğinde 'Dadı'nın kadrosuna dahil olmuştu. En büyük yükselişi de bu dizi sayesinde yaşamıştı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …