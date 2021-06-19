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Haberler Galeri Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:49

dizisinin ’su sosyal medyada gündem oldu! güzelliğiyle büyüledi!

Bir döneme damga vuran '' dizisinin çocuk oyuncusu , ortaya çıktı. Dadı'nın 'su Gökçe Bilgebay büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası ise henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başladı. Gökçe Bilgebay 9 yaşında geldiğinde 'Dadı'nın kadrosuna dahil olmuştu. En büyük yükselişi de bu dizi sayesinde yaşamıştı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …

Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!

Haldun Dormen, Kenan Işık, Gülben Ergen ve Seray Sever'i kadrosunda buluşturan "" dizisi hala en çok konuşulan yapımlar arasında. Dizide evin en küçüğü 'ya hayat veren (Uzuner) bakın şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!

Haldun Dormen, Kenan Işık, Gülben Ergen ve Seray Sever'li kadrosuyla bir döneme damga vuran "" dizisinde evin en küçüğü 'ya hayat veren büyüyüp genç kız oldu.

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Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!

İlk bölümü 2001 yılında yayınlanan dizisi, kadrosunda Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birçok ünlü oyuncuyu ağırlıyordu.

Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hala eğlenceli ve sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları, kendilerine farklı yollar çizdi.

Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!

Kardeşlerin en büyüğü olan Sinem Kobal, oyunculuktan hiç vazgeçmedi ve en son meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.

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