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Haberler Galeri Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı İsmail YK itirafı olay oldu...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 15:45

Dağılan grubunun solisti değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı itirafı olay oldu...

Yıllar sonra ve ile programında ortaya çıkan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti değişimi ile hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan hakkındaki itirafı ile de gündem oldu. üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti ...

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı İsmail YK itirafı olay oldu...

Yıllar sonra ve ile programında ortaya çıkan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı İsmail YK itirafı olay oldu...

Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen hakkındaki itirafı ile de gündem oldu.

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Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı İsmail YK itirafı olay oldu...

grubu üyeleri ve 'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti ...

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı İsmail YK itirafı olay oldu...

ve ile programına konuk olan , dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan değişimi ile ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıktı İsmail YK itirafı olay oldu...

O dönemki arkadaşı yüzünden 'ye yüklendiğini söyleyen , pişman olduğunu dile getirdi. Malik, İsmail YK'ya zeytin dalı uzattı.

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