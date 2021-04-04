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Haberler Galeri Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 08:32

Dağılan 'ın solisti 'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...

Yıllar sonra ve ile programında ortaya çıkan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti değişimi ile hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan hakkındaki itirafı ile de gündem oldu. üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti ...

Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...

Yıllar sonra ve ile programında ortaya çıkan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...

Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen hakkındaki itirafı ile de gündem oldu.

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Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...

grubu üyeleri ve 'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti ...

Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...

ve ile programına konuk olan , dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...

O dönemki arkadaşı yüzünden 'ye yüklendiğini söyleyen , pişman olduğunu dile getirdi. Malik, İsmail YK'ya zeytin dalı uzattı.

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