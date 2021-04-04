HaberlerGaleriDağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:41Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 08:32
Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Malik Ayhan'dan yıllar sonra ortaya çıktı...
Yıllar sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ortaya çıkan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimi ile hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren Fatih Altıntaş ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan İsmail YK hakkındaki itirafı ile de gündem oldu. Cankan grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali...