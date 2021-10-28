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Haberler Galeri Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan'ın son hali bambaşka!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 11:12

Dağılan Cankan'ın solisti Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan'ın son hali bambaşka!

Yıllar sonra ortaya çıkan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimi ile hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren Fatih Altıntaş ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan son olarak İsmail YK hakkındaki itirafı ile de gündem olmuştu. Cankan grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali...

Dağılan Cankan’ın solisti Malik Ayhan’ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan’ın son hali bambaşka!

Yıllar sonra ortaya çıkan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

Dağılan Cankan’ın solisti Malik Ayhan’ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan’ın son hali bambaşka!

Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren Fatih Altıntaş ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan son olarak İsmail YK hakkındaki itirafı ile de gündem olmuştu.

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Dağılan Cankan’ın solisti Malik Ayhan’ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan’ın son hali bambaşka!

Cankan grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali...

Dağılan Cankan’ın solisti Malik Ayhan’ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan’ın son hali bambaşka!

Malik Ayhan geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Dağılan Cankan’ın solisti Malik Ayhan’ın değişimi ağızları açık bıraktı! Yıllar sonra ortaya çıkan Malik Ayhan’ın son hali bambaşka!

O dönemki arkadaşı Fatih Altıntaş yüzünden İsmail YK'ye yüklendiğini söyleyen Malik Ayhan, pişman olduğunu dile getirmişti. Malik, İsmail YK'ya zeytin dalı uzatmıştı.

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