Giriş Tarihi: 20.12.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 08:40

Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı hakkındaki iddialar çocuklarının velayetini kaybetmesine mi neden oldu? 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu. Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki şoke eden suçlamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Damla Ersubaşı'dan yanıt geldi. İşte tüm detaylar...