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Haberler Galeri Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 08:40

Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı hakkındaki iddialar çocuklarının velayetini kaybetmesine mi neden oldu? 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu. Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki şoke eden suçlamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Damla Ersubaşı'dan yanıt geldi. İşte tüm detaylar...

Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etmişti.

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Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

Öyle ki Damla Ersubaşı çocuklarının velayetini kaybedebilir...

Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu.

Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı.

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