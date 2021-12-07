Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu gerçeği kimse bilmiyordu!

MasterChef'in jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanıştı. Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına aldı. Ancak bu evliliğe gölge düştü, ikili boşanma kararı aldı. Son olarak da Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edildi. Konuyla ilgili iddiaları yalanlayan Demirbilek, boşanma sebeplerini de ilk kez açıkladı.