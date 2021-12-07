Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu gerçeği kimse bilmiyordu!

O İDDİA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti.