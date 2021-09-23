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Haberler Galeri Danla Bilic'in 'parfüm imparatoru' yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 10:59

Danla Bilic'in 'parfüm imparatoru' yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!

Ünlü fenomen Danla Bilic, YouTube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenmiş sonrasında sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olmayı başarmıştı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Danla Bilic geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirirken son zamanlarda özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Danla Bilic yaklaşık bir ay önce sevgilisi Poyraz Teoman ile ilişkisine nokta koymuştu. Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic'in yeni sevgilisinin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı. Danla Bilic'in 'parfüm imparatoru' yeni aşkı Yusuf Engin ile ilgili öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki görenler "Bu kadar tesadüf mü olur?" demeden edemedi... İşte Danla Bilic'in eski ve yeni aşkının şoke eden fotoğrafı...

Danla Bilic’in ’parfüm imparatoru’ yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!

Ünlü fenomen Danla Bilic, YouTube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenmiş sonrasında sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olmayı başarmıştı.

Danla Bilic’in ’parfüm imparatoru’ yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Danla Bilic geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirirken son zamanlarda özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.

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Danla Bilic’in ’parfüm imparatoru’ yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!

Danla Bilic yaklaşık bir ay önce sevgilisi Poyraz Teoman ile ilişkisine nokta koymuştu.

Danla Bilic’in ’parfüm imparatoru’ yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!

Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic'in yeni sevgilisinin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı.

Danla Bilic’in ’parfüm imparatoru’ yeni aşkı ile ilgili şok detay! Danla Bilic eski ve yeni aşkı ile aynı karede!

Danla Bilic'in 'parfüm imparatoru' yeni aşkı Yusuf Engin ile ilgili öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki görenler "Bu kadar tesadüf mü olur?" demeden edemedi...

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