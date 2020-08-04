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Haberler Galeri Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

'ten sunucusu ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen fenomeni 'in adı son zamanlar birçok isimle yakıştırılmaya başlandı. Yakın arkadaşı Cemal Can ile bir süre evli kaldığını açıklayan sonra şaka yaptığını dile getiren Danla Bilic'in yarışmacısı Emir Elidemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Güzel fenomen Danla Bilic'in adı son olarak da sunucusu ile anıldı. Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan ile samimi paylaşımda bulunan Danla Bilic haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi. İşte hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 13:51
Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen fenomeni 'in adı son zamanlar birçok isimle yakıştırılmaya başlandı.

Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

yaz tatili yapmak için Çeşme ve Bodrum'u seçenler arasında yerini aldı.

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Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

Yakın arkadaşı Cemal Can ile tatil yapan fenomeninin su sıralar başı aşk haberleriyle belada.

Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

Cemal Can ile bir süre evli kaldığını açıklayan sonra şaka yaptığını dile getiren 'in yarışmacısı Emir Elidemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

Güzel fenomen 'in adı son olarak da sunucusu ile anıldı.

Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

'ın yakışıklı sunucusu ile samimi paylaşımda bulunan haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

İşte ile hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...

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