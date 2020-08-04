Danla Bilic'ten Survivor sunucusu Murat Ceylan ile samimi poz! Danla Bilic Murat Ceylan ile aşk dedikodularına böyle yanıt verdi...

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen İnternet fenomeni Danla Bilic'in adı son zamanlar birçok isimle yakıştırılmaya başlandı. Yakın arkadaşı Cemal Can ile bir süre evli kaldığını açıklayan sonra şaka yaptığını dile getiren Danla Bilic'in Masterchef yarışmacısı Emir Elidemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Güzel fenomen Danla Bilic'in adı son olarak da Survivor sunucusu Murat Ceylan ile anıldı. Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan ile samimi paylaşımda bulunan Danla Bilic haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi. İşte Danla Bilic ile Murat Ceylan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...