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Haberler Galeri Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!

filminin güzel 'su oyuncu 'ün eski halinden eser yok... Pembe Gül son haliyle şaşırttı!

ve 'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan filmi tekrar tekrar izlense de yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden televizyonda yeniden yayınlanmasıyla sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Davaro filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Davaro:'nun 'su oyuncu gördü. Davaro'nun güzel Cano'su Pembe Gül değişini ile herkesi şaşırttı. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı ...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 14:30
Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!

ve 'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan filmi tekrar tekrar izlense de yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden televizyonda yeniden yayınlanmasıyla sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Davaro filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Davaro:'nun 'su oyuncu gördü. Davaro'nun güzel Cano'su Pembe Gül değişini ile herkesi şaşırttı. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!

KAAN GİRGİN

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Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!
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Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!
Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!
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