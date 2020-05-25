Davaro filminin güzel Cano'su oyuncu Pembe Gül'ün eski halinden eser yok... Davaro'nun Cano'su Pembe Gül son haliyle şaşırttı!

Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan Davaro filmi tekrar tekrar izlense de yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Davaro filmi televizyonda yeniden yayınlanmasıyla sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Davaro filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Davaro:'nun Cano'su oyuncu Pembe Gül gördü. Davaro'nun güzel Cano'su Pembe Gül değişini ile herkesi şaşırttı. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı Davaro'nun Cano'su Pembe Gül'ün son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...