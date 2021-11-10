Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:00Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:12
Defne Samyeli kendisinden 9 yaş küçük iş insanına gönlünü kaptırdı! Bakın yeni aşkı kim çıktı...
Sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık derken her alanda gösterdiği başarı ile sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, özel hayatıyla da merak ediliyor. Bir dönem komedyen Cem Yılmaz ve Beşiktaş'ın 31. başkanı Serdar Bilgili ile yaşadığı aşklarla gündemde olan Defne Samyeli, bu kez gönlünü bir iş insanına kaptırdı. Samyeli'nin yeni sevgilisinin kendisinden 9 yaş küçük olması da dikkatleri çekti. Detayları ise SABAH yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı...