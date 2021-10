49 yaşındaki Defne Samyeli sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan Defne Samyeli, transparan pantolonuyla sosyal medyayı yıktı geçti. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile herkesi kıskandıran eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış, sevenlerini korkutmuştu. İyileştikten sonra sahnelere dönen Samyeli, giydiği her kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak, sosyal medya hesabından dün akşam sahnede giydiği transparan pantolonunu paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman adından söz ettiren Samyeli, bu paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. İşte kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli'nin dün akşam giydiği ve sosyal medyayı sallayan sahne kıyafeti…