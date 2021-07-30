Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu pembe bikinili paylaşımıyla beğeni rekoru kırdı! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

"Akıncı" dizisinde canlandırdığı 'Didem' karakteri ile son dönemde yıldızı parlayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Deren Talu, uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, paylaşımları ile de mest ediyor. Şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atan güzel oyuncu, bikinili pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Pembe bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm gözleri üzerine toplayan Deren Talu, bir saat içerisinde beğeni rekoru kırdı!