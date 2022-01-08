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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu'dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:14

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu'dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda 25 yaşına basan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu olan Deren Talu son olarak Akıncı dizisinde Didem karakteri ile boy göstermişti. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu son olarak yılbaşı gecesinden karelerini yayınladı. Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz ile aşk pozlarına annesi Defne Samyeli de kalp emojisi bıraktı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu’dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu’dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu’dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...

Özellikle geçtiğimiz aylarda 25 yaşına basan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu’dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...

"Akıncı" dizisinde canlandırdığı 'Didem' karakteri ile son dönemde yıldızı parlayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! Deren Talu’dan sevgilisi ile romantik gecesinden pozlar...

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Deren Talu, uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor.

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