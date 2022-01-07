Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! İşte Deren Talu’nun sevgilisi ile romantik gecesinden pozları...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda 25 yaşına basan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu olan Deren Talu son olarak Akıncı dizisinde Didem karakteri ile boy göstermişti. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu son olarak yılbaşı gecesinden karelerini yayınladı. Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz ile aşk pozlarına annesi Defne Samyeli de kalp emojisi bıraktı.