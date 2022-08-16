Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:32

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu son olarak sevgilisinin doğum gününü kutladı. İşte Deren Talu'dan aşk dolu paylaşım...