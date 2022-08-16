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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!
Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:32

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu son olarak sevgilisinin doğum gününü kutladı. İşte Deren Talu'dan aşk dolu paylaşım...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Samyeli'nin kızlarından Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Güzelliğiyle hayran bırakan Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Deren Talu sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunuyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Talu son olarak sevgilisi Baran Tınaz'ın doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı romantik paylaşımıyla kutladı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan aşk dolu paylaşım! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı!

Talu payalaşımına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım, birlikte daha nice anılara❤️" notunu düştü.

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