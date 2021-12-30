Değişimi dudak uçuklattı! Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Civelek, yeni yıldan beklentilerini "Gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda." sözleri ile açıkladı. İşte spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'in son hali...