Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Ünlü türkücü Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sesinin güzelliğiyle ön planda olan Karlı, sunuculuk yaparak da ekranlarda yer alıyor. Son dönemde ise değişimiyle sık sık gündem olan türkücü, oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı. Songül Karlı, oğlu Efe Furkan Gümüş ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Çocuğunuz varsa kimseye ihtiyacınız olmaz" diyen şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...