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Haberler Galeri Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...
Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:26

Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Ünlü türkücü Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sesinin güzelliğiyle ön planda olan Karlı, sunuculuk yaparak da ekranlarda yer alıyor. Son dönemde ise değişimiyle sık sık gündem olan türkücü, oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı. Songül Karlı, oğlu Efe Furkan Gümüş ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Çocuğunuz varsa kimseye ihtiyacınız olmaz" diyen şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...

Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon lira dolandırdığını iddia eden, bu iddialarla uzun süre magazin gündemini meşgul eden şarkıcı Songül Karlı, açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı Songül Karlı "Hayatımda oğlumdan başka kimse yok, uzun bir süre de olmayacak. Hayatıma birisini alıp da başımı ağrıtamam, ben böyle iyiyim" diye konuşmuştu.

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Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Songül Karlı son dönemde magazin gündemine değişimi ile damga vurmuştu.

Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça farklı bir görünüşe kavuşan Songül Karlı sosyal medyada merak edilen isimler arasında.

Değişimi ile gündem olan Songül Karlı bu kez oğluyla paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Songül Karlı'nın özellikle oğlu olduğunu duyanlar da çok şaşırıyor.

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