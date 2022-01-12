Deha Bilimlier'in yasak aşkı ile ilgili "Uyarmıştım" demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Yaşanan kavgalar sonrası morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile Suadiye'de bir mekanda bir araya geldi. Yaşadığı olayın etkisinde kalan ve ne yapacağını bilmeyen Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı.