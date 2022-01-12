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Haberler Galeri Deha Bilimlier'in yasak aşkı ile ilgili "Uyarmıştım" demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:41

Deha Bilimlier'in yasak aşkı ile ilgili "Uyarmıştım" demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile "Onları uyarmıştım" demişti. Bu yüzden modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından mahkemeye verileceği konuşulan Demet Akalın, "Ben 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü? Biz de bu yollardan geçtik. Bize de insanlar çok güzel akıllar verdi. Benim akıl hocam Hülya Avşar'dı" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Deha Bilimlier’in yasak aşkı ile ilgili Uyarmıştım demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan şarkıcı Deha Bilimlier, bu olay sonrası avukat eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını açıklamıştı.

Deha Bilimlier’in yasak aşkı ile ilgili Uyarmıştım demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile "Onları uyarmıştım" demişti.

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Deha Bilimlier’in yasak aşkı ile ilgili Uyarmıştım demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Bu yüzden modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından mahkemeye verileceği konuşulan Demet Akalın, "Ben 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim.

Deha Bilimlier’in yasak aşkı ile ilgili Uyarmıştım demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Bunun nesi kötü? Biz de bu yollardan geçtik. Bize de insanlar çok güzel akıllar verdi. Benim akıl hocam Hülya Avşar'dı" dedi.

Deha Bilimlier’in yasak aşkı ile ilgili Uyarmıştım demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Yaşanan kavgalar sonrası morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile Suadiye'de bir mekanda bir araya geldi. Yaşadığı olayın etkisinde kalan ve ne yapacağını bilmeyen Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı.

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