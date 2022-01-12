Deha Bilimlier'in yasak aşkı ile ilgili "Uyarmıştım" demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile "Onları uyarmıştım" demişti. Bu yüzden modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından mahkemeye verileceği konuşulan Demet Akalın, "Ben 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü? Biz de bu yollardan geçtik. Bize de insanlar çok güzel akıllar verdi. Benim akıl hocam Hülya Avşar'dı" dedi.