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Haberler Galeri Dekolteli pozların kadını Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 06:55

Dekolteli pozların kadını Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...

Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, en doğal halini paylaştı. Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın makyajsız hali...

Dekolteli pozların kadını Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Dekolteli pozların kadını Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Dekolteli pozların kadını Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Dekolteli pozların kadını Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de dekolteli pozlarından vazgeçmiyor.

Dekolteli pozların kadını Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! 48 yaşındaki Songül Karlı en doğal halini paylaştı...

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

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