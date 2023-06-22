Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 07:38

Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Deli Yürek'in naif güzeli Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı!

Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor. Naifliği ve güzelliğiyle ekranlarda yer aldığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşuyor. Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Artık bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, esnekliğini sergilediği fotoğraflarıyla ağızları açık bırakıyor. 46 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla övgüleri topluyor. İşte Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un son hali ve beğeni yağan pozları...