Deli Yürek’in naif güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında bambaşka bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Naifliği ve güzelliğiyle ekranlarda yer aldığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşuyor. Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.