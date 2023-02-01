Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
06:43
Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın'dan olay yanıt! "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki..."
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahnede ve günlük hayatında giydiği kıyafetlerle magazin gündeminde konuşulan ünlü isimler arasında. Akalın, geçtiğimiz gece sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın'a, eleştiriler geldi. Bu duruma sinirlenen Akalın, "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki, asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor" dedi.