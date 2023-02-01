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Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:43

Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın'dan olay yanıt! "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahnede ve günlük hayatında giydiği kıyafetlerle magazin gündeminde konuşulan ünlü isimler arasında. Akalın, geçtiğimiz gece sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti. Pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın'a, eleştiriler geldi. Bu duruma sinirlenen Akalın, "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki, asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor" dedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın’dan olay yanıt! Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki...

Demet Akalın, önceki gün İstanbul'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Akalın, sahne için siyah uzun bir elbise tercih etti. Elbisesiyle fotoğrafını paylaşan Demet Akalın gündem oldu.

Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın’dan olay yanıt! Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kıyafetleriyle çoğu zaman adından söz ettiriyor. Akalın, geçtiğimiz gece sahne kıyafeti olarak siyah ve uzun bir elbise tercih etti.

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Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın’dan olay yanıt! Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki...

Pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın'a, eleştiriler geldi.

Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın’dan olay yanıt! Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki...

Sanatçının konserde giydiği düz siyah elbise sosyal medyada "Ferace (uzun kollu, yakasız, bol ve yere kadar uzanan siyah renkli pardösü) giymiş" yorumlarına neden oldu.

Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın’dan olay yanıt! Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki...

Bu yorumlara sinirlenen Akalın, şu açıklamayı yaptı:

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