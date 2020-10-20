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Haberler Galeri Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!

'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! dudaklarını yaptırdı çalkalandı!

Şarkıcı dudaklarına yaptırdı. Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın dudağına koydurttuğu dolgu ile sosyal medyada paylaşımda bulundu. takipçilerini ikiye böldü. Demet Akalın'ın yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra "Doğal halin daha güzeldi" yorumları yapanlarda çoktu. İşte operasyon sonrası şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:59
Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!

Şarkıcı dudaklarına yaptırdı. Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın dudağına koydurttuğu dolgu ile sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!

'ın büyüyen dudakları takipçilerini ikiye böldü.

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Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!

'ın yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra "Doğal halin daha güzeldi" yorumları yapanlarda çoktu.

Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!

İşte operasyon sonrası şarkıcı 'ın yeni dudakları...

Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!
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Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!
Demet Akalın'ın son hali hayranlarını ikiye böldü! Şarkıcı Demet Akalın dudaklarını yaptırdı sosyal medya çalkalandı!
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