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Haberler Galeri Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 15:29

bahçesinde altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!

, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. dizisinde, karakterini canlandıran ve geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Demet Özdemir, verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in altı ile güneşlenirken yaptığı paylaşımı da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in övgüler topladı. İşte güneşlenirken ve sonrasında verdiği pozlarla çok konuşulan Demet Özdemir'in makyajsız hali...

Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!

, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!

dizisinde, karakterini canlandıran ve geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan , verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

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Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!

12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!

29 yaşındaki 'in altı ile yaptığı paylaşımı da büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir bahçesinde bikini altı ile güneşlendi! Paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı!

Doğal güzelliğine oldukça güvenen 'in övgüler topladı.

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