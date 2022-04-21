Giriş Tarihi: 21.04.2022 14:41
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
14:43
Demet Özdemir dekolteli minisi ile yaktı geçti! Nişanlısı Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını duyurdu. Üzen haber sonrası kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, 14 Şubat'ta evlenmeye karar verdi. Oğuzhan Koç'un basına yansıyan evlilik teklifi, uzun süre kulisleri meşgul etti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir son olarak dekolateli mini elbisesi ile ayna pozunu paylaştı. Demet Özdemir'in dekoltesli pozuna sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı. İşte Demet Özdemir'in süper minili ayna pozu...