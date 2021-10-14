Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü! Demet sosyal medyayı yaktı geçti

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir şıklığı ile göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Demet Özdemir derin yırtmaçlı turuncu elbisesi ile baş döndürdü. İşte Demet Özdemir 'in derin bacak dekolteli turuncu elbisesi ile verdiği iddialı pozlar...