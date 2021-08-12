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Haberler Galeri Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir'e aşk yaradı!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 14:37

Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir'e aşk yaradı!

Bu yıla oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir uzun süren tatil keyfinden sonra işi için kolları sıvadı. Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile çok konuşulmuştu. Güzelliği ile göz kamaştıran Demet Özdemir'den yeni kareler geldi. Göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyanın dikkatini çeken Demet Özdemir'e beğeni yağdı...

Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir’e aşk yaradı!

Bu yıla oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir uzun süren tatil keyfinden sonra işi için kolları sıvadı.

Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir’e aşk yaradı!

Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile çok konuşulmuştu.

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Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir’e aşk yaradı!

Güzelliği ile göz kamaştıran Demet Özdemir'den yeni kareler geldi.

Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir’e aşk yaradı!

Göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyanın dikkatini çeken Demet Özdemir'e beğeni yağdı...

Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir’e aşk yaradı!

İşte Demet Özdemir'in yeni kareleri ve iddialı sosyal medya paylaşımları...

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