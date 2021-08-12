Giriş Tarihi: 12.08.2021 14:35Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 14:37
Demet Özdemir göğüs dekolteli pozu ile yine çok iddialı! Demet Özdemir'e aşk yaradı!
Bu yıla oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir uzun süren tatil keyfinden sonra işi için kolları sıvadı. Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile çok konuşulmuştu. Güzelliği ile göz kamaştıran Demet Özdemir'den yeni kareler geldi. Göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyanın dikkatini çeken Demet Özdemir'e beğeni yağdı...