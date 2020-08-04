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Haberler Galeri Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

ile iddialarını yalanlamıştı! 'da böyle görüntülendiler!

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , bu yaza damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Demet Özdemir ile , geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. İkili, bu kez 'da ortaya çıktı. Özdemir ve Koç, Biblos Otel'de konaklamaya başladı. İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekiyor. Demet Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Oğuzhan Koç'u kenardan izledi.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 07:57
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , bu yaza damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Demet Özdemir ile , geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. İkili, bu kez 'da ortaya çıktı. Özdemir ve Koç, Biblos Otel'de konaklamaya başladı. İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekiyor. Demet Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Oğuzhan Koç'u kenardan izledi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

ile , geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

BİRLİKTE TATİL

ile , bu kez 'da ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

ve Koç, Biblos Otel'de konaklamaya başladı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekiyor.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Koç'u kenardan izledi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!
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