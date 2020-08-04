Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk iddialarını yalanlamıştı! Alaçatı'da böyle görüntülendiler!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, bu yaza damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama aşk yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. İkili, bu kez Alaçatı'da ortaya çıktı. Özdemir ve Koç, Biblos Otel'de konaklamaya başladı. İkilinin samimi halleri herkesin dikkatini çekiyor. Demet Özdemir, önceki gün de arkadaşlarıyla maç yapan Oğuzhan Koç'u kenardan izledi.