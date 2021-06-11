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Haberler Galeri Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... "Bu ne güzellik Demet!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 15:02

önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... "Bu ne güzellik Demet!

tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de soluğu 'de alan çift tatillerine devam ediyor. Havuz başından pozlarını paylaşan ile yine büyüledi. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini elbisesiyle yaptığı son paylaşım da büyük beğeni topladı. İşte ...

Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... Bu ne güzellik Demet!

tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... Bu ne güzellik Demet!

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu.

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Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... Bu ne güzellik Demet!

Geçtiğimiz günlerde de soluğu 'de alan çift tatillerine devam ediyor.

Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... Bu ne güzellik Demet!

İşte 'in ...

Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... Bu ne güzellik Demet!

Havuz başından pozlarını paylaşan pembe mayosu ile yine büyüledi.

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