Ünlü oyuncu Demet Özdemir önce minisi ile poz verdi sonra pembe mayosu ile... Bu ne güzellik Demet!

Demet Özdemir tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de soluğu Muğla Fethiye'de alan çift tatillerine devam ediyor. Havuz başından pozlarını paylaşan Demet Özdemir pembe mayosu ile yine büyüledi. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini elbisesiyle yaptığı son paylaşım da büyük beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in mayolu pozu...