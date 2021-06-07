Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini sarı elbisesiyle yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı. Demet Özdemir, adeta güzelliğiyle büyüledi. İşte Demet Özdemir'in ilgi odağı olan son paylaşımı …