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Haberler Galeri Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 12:37

elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in elbisesiyle yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı. Demet Özdemir, adeta güzelliğiyle büyüledi. İşte Demet Özdemir'in olan son paylaşımı …

Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açmıştı. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor.

Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu.

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Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her olay oluyor.

Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

29 yaşındaki 'in elbisesiyle yaptığı son büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir sarı mini saten elbisesiyle şov yaptı! İddialı paylaşımı herkesin dilinde!

, adeta güzelliğiyle büyüledi.

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