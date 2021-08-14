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Haberler Galeri Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 11:10

Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzleri arasında yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Sezonunu yorgunluğunu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil yaparak atan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından aşk karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor. Şimdilerde Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Özdemir, son paylaşımıyla yine Instagram'ı sallamayı başardı. Süper minili pozuyla tüm gözleri üzerine çeken Demet Özdemir'in paylaşımına kısa sürede 1 milyon beğeni geldi!

Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'a eşlik etmek için onunla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

Sevgilisi Oğuzhan Koç'un konseri nedeniyle Bodrum'a giden Demet Özdemir, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

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Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

Oyuncu, sevgilisinin çektiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

Siyah kombiniyle göz dolduran Özdemir'e bir saatte 500 bine yakın beğeni aldı.

Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

DEMET ÖZDEMİR'E İLTİFAT YAĞDIRDILAR

Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken Özdemir'e yaklaşık 6 bin yorum geldi. Özdemir'e takipçileri, iltifat mesajları yağdırdı.

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