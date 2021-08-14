Demet Özdemir süper minili fotoğraflarıyla mest etti! Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!

Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzleri arasında yer alan güzel oyuncu Demet Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Sezonunu yorgunluğunu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil yaparak atan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından aşk karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor. Şimdilerde Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Özdemir, son paylaşımıyla yine Instagram'ı sallamayı başardı. Süper minili pozuyla tüm gözleri üzerine çeken Demet Özdemir'in paylaşımına kısa sürede 1 milyon beğeni geldi!