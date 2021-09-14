Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir'in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:47

Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir'in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir bu kez iç çamaşırı kullanmadığı hırka etek kombini ile sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son olarak bir dergiye verdiği cüretkar pozlarla konuşulmuştu. 13.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in sütyensiz pozları hayranlarını şoke etti. Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekerken bazı takipçileri Demet Özdemir'in iç çamaşırsız hallerini abartılı buldu.. İşte iddialı halleri ile adından söz ettiren Demet Özdemir'in sütyensiz pozları...

Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir’in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir’in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir’in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir bu kez iç çamaşırı kullanmadığı hırka etek kombini ile sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir’in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son olarak bir dergiye verdiği cüretkar pozlarla konuşulmuştu.

Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir’in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

13.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in sütyensiz pozları hayranlarını şoke etti.

SON DAKİKA