Demet Özdemir sütyen giymeyince olanlar oldu! Demet Özdemir’in iç çamaşırsız halleri sosyal medyanın diline düştü!

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir bu kez iç çamaşırı kullanmadığı hırka etek kombini ile sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özdemir, son olarak bir dergiye verdiği cüretkar pozlarla konuşulmuştu. 13.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in sütyensiz pozları hayranlarını şoke etti. Güzel oyuncu stiliyle dikkat çekerken bazı takipçileri Demet Özdemir'in iç çamaşırsız hallerini abartılı buldu.. İşte iddialı halleri ile adından söz ettiren Demet Özdemir'in sütyensiz pozları...