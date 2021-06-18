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Haberler Galeri Demet Özdemir yağmurda havuza girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:24

yağmurda havuza girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi...

Ünlü oyuncu , son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Önce Fethiye koylarını gezen genç sevgililer, şimdilerde Kaş'ta kiraladıkları villada tatilin keyfini çıkarıyor. Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, son olarak yağmurlu havada havuza girdiği anları paylaştı. Demet Özdemir'in doğal hallerine takipçilerinden beğeni yağdı.

Demet Özdemir yağmurda denize girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi!

Ünlü oyuncu , son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Demet Özdemir yağmurda denize girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi!

ile , yaz sezonunu uzun süre önce açtı.

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Demet Özdemir yağmurda denize girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi!

Önce Fethiye koylarını gezen genç sevgililer, şimdilerde Kaş'ta kiraladıkları villada tatilin keyfini çıkarıyor.

Demet Özdemir yağmurda denize girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi!

, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Demet Özdemir yağmurda denize girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi!

Yağmur yağarken havuza girdiği anları takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, "Hava nasıl olursa olsun , sizin havanız güzel olsun" dedi.

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