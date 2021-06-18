Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:18Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:24
Demet Özdemir yağmurda havuza girdiği anları paylaştı! Demet Özdemir'in doğal halleri hayranlarını büyüledi...
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yılın aşk bombasını patlatan Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Önce Fethiye koylarını gezen genç sevgililer, şimdilerde Kaş'ta kiraladıkları villada tatilin keyfini çıkarıyor. Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Özdemir, son olarak yağmurlu havada havuza girdiği anları paylaştı. Demet Özdemir'in doğal hallerine takipçilerinden beğeni yağdı.