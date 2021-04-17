Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son günlerin gözde isimlerinden. Rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ile ekranlarda boy gösteren Demet Özdemir, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor. Yeni aşkıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla mest eden Demet Özdemir, son olarak sportif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Hafta sonu paten keyfi yapan Özdemir, pembe taytlı pozları ile hayranlarından tam not aldı...