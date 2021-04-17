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Haberler Galeri Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:36

yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren 'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Geçtiğimiz aylarda ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu , son günlerin gözde isimlerinden. Rol aldığı "" dizisi ile ekranlarda boy gösteren , başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor. Yeni aşkıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla mest eden Demet Özdemir, son olarak sportif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Hafta sonu paten keyfi yapan Özdemir, pembe taytlı pozları ile hayranlarından tam not aldı...

Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Geçtiğimiz aylarda ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu , son günlerin gözde isimlerinden.

Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Rol aldığı "" dizisi ile ekranlarda boy gösteren , başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor.

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Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Yeni aşkıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Hafta sonunu paten yaparak değerlendirek güzel yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara "Paten kaymaya bayılıyoruum. Çok profesyonel olmasam da fırsatını buldukça hemen geçiriyorum ayaklarıma, güzel havalara hazırım!" mesajını not düştü.

Demet Özdemir yine mest etti! Pembe taytıyla poz veren Demet Özdemir'in spor şıklığı beğeni yağmuruna tutuldu!

Özdemir'in pembe taytıyla yaptığı spor kombini çok beğenildi, kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı.

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