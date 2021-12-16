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Haberler Galeri Demet Özdemir'den Eyfel Kulesi'nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:49

Demet Özdemir'den Eyfel Kulesi'nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyor. Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir şimdilerde Paris tatili ile ilgi odağı oldu. Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren Demet Özdemir'in güzelliğine övgüler yağdı. Demet Özdemir'in paylaşımlarından gözler sevgilisi Oğuzhan Koç'u aradı...

Demet Özdemir’den Eyfel Kulesi’nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir şimdilerde Paris tatili ile ilgi odağı oldu.

Demet Özdemir’den Eyfel Kulesi’nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Demet Özdemir’den Eyfel Kulesi’nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyor.

Demet Özdemir’den Eyfel Kulesi’nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren Demet Özdemir'in güzelliğine övgüler yağdı.

Demet Özdemir’den Eyfel Kulesi’nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Demet Özdemir'in paylaşımlarından gözler sevgilisi Oğuzhan Koç'u aradı...

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