Demet Özdemir’den Eyfel Kulesi’nin önünde pozlar! Güzelliğini konuşturdu!

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyor. Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir şimdilerde Paris tatili ile ilgi odağı oldu. Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren Demet Özdemir'in güzelliğine övgüler yağdı. Demet Özdemir'in paylaşımlarından gözler sevgilisi Oğuzhan Koç'u aradı...