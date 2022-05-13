Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününde esprili paylaşım "Sana söyledim, seversem görersin"

Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:22

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifine "Evet' demişti. Düğün için kolları sıvayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hayranlarını sevindirmişti. Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç katıldığı programda Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını verdi. Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili paylaşım ile kutladı. Evlilik teklifi aldığı günden bir kare ile paylaşımda bulunan Demet Özdemir aşkını "Sana söyledim, seversem görersin" sözleri ile haykırdı!