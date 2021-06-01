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Haberler Galeri Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 15:23

’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozu büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in son paylaşımı …

Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açmıştı. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor.

Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

29 yaşındaki 'in mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozu büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

Doğal güzelliğine oldukça güvenen 'in makyajsız hali de dikkat çekti.

Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

İŞTE DEMET ÖZDEMİR'İN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI!

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