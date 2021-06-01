Demet Özdemir’in ayna pozu olay yarattı! Cesareti hayran bıraktı...

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozu büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in son paylaşımı …