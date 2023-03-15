Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
10:06
Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç'un son hali
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Ünlü çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle dünyaevine girmişti. Demet Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddia edildi. Daha sert bir yüz hattına sahip olmak isteyen Oğuzhan Koç, "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdı.İşte Oğuzhan Koç'un son hali...