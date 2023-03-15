Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç'un son hali
Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:06

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç'un son hali

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Ünlü çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle dünyaevine girmişti. Demet Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddia edildi. Daha sert bir yüz hattına sahip olmak isteyen Oğuzhan Koç, "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdı.İşte Oğuzhan Koç'un son hali...

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç’un son hali

Bir süredir doludizgin aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç’un son hali

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, magazin basınının gözde çiftleri arasında yerini alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç’un son hali

Demet Özdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddia edildi.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç’un son hali

Daha sert bir yüz hattına sahip olmak isteyen Oğuzhan Koç, "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdı.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı! İşte Oğuzhan Koç’un son hali

İşte Oğuzhan Koç'un son hali...

SON DAKİKA