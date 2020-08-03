Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir tatile doymuyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla tekne turu ile tatil sezonunu açan oyuncu Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Demet Özdemir Çeşme'de devam ettiği tatilinde objektiflere yansıdı. Plajda arkadaşlarıyla eğlenen Demet Özdemir'in kahkahaları adeta sahili inletti. Eğlenceli anlar yaşayan Demet Özdemir bikinili halleri ile plajın gözde isimlerinden oldu. İşte Demet Özdemir'in keyifli anlarından objektiflere yansıyanlar...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
11:42
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
11:49
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