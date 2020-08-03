Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Güzel oyuncu tatile doymuyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla tekne turu ile tatil sezonunu açan oyuncu Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Demet Özdemir Çeşme'de devam ettiği tatilinde objektiflere yansıdı. Plajda arkadaşlarıyla eğlenen adeta sahili inletti. Eğlenceli anlar yaşayan halleri ile plajın gözde isimlerinden oldu. İşte Demet Özdemir'in keyifli anlarından objektiflere yansıyanlar...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 11:49
Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Güzel oyuncu tatile doymuyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla tekne turu ile tatil sezonunu açan oyuncu Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Çeşme'de devam ettiği tatilinde objektiflere yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Plajda arkadaşlarıyla eğlenen 'in kahkahaları adeta sahili inletti.

Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

, suyun içinde arkadaşının anlattıkları karşısında gülme krizine girdi.

Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Güzel oyuncunun denizden çıkarken hâlâ gülmesi dikkat çekti.

Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Önümüzdeki günlerde dizi çekimlerine başlayacak olan Özdemir, akşama kadar locasında güneşlenerek dinledi.

Demet Özdemir'in kahkahaları plajı inletti! Demet Özdemir tatile doyamadı!

Eğlenceli anlar yaşayan bikinili halleri ile plajın gözde isimlerinden oldu. İşte Demet Özdemir'in keyifli anlarından objektiflere yansıyanlar...

SON DAKİKA