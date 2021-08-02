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Haberler Galeri Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 06:53

Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde çekilmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya takipçileri ile paylaşmıştı. Kapadokya'da sıcak hava balonları eşliğinde paylaştığı fotoğrafını 'Bu bir sihir' notuyla paylaşmıştı. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e jest yaptı. Oğuzhan Koç, 3 geceliğine tuttuğu odaya 3 bin 600 dolar ödedi. İçinde kendine ait özel havuzu bulunan odada kalan çift, sabah saatlerinde de balona binerek gün doğumunda romantik anlar yaşadı.

Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e romantik bir jest yaptı.

Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!

Şarkıcı, oyuncu sevgilisini Kapadokya'ya, Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in de kaldığı, dünyanın en romantik oteli seçilen Argos in Cappadocia'ya götürdü.

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Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!

Posta'nın haberine göre; Oğuzhan Koç, 3 geceliğine tuttuğu odaya 3 bin 600 dolar ödedi.

Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!

İçinde kendine ait özel havuzu bulunan odada kalan çift, sabah saatlerinde de balona binerek gün doğumunda romantik anlar yaşadı.

Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!
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