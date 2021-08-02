Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik jest!

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde çekilmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya takipçileri ile paylaşmıştı. Kapadokya'da sıcak hava balonları eşliğinde paylaştığı fotoğrafını 'Bu bir sihir' notuyla paylaşmıştı. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e jest yaptı. Oğuzhan Koç, 3 geceliğine tuttuğu odaya 3 bin 600 dolar ödedi. İçinde kendine ait özel havuzu bulunan odada kalan çift, sabah saatlerinde de balona binerek gün doğumunda romantik anlar yaşadı.