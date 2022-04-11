Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
15:12
Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman'a sıkı sıkı sarılarak kutladı...
İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliği olaylı bir şekilde sona eren eski manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Geçen yıl Cenk Küpeli ile kısa süreli evliliğini de noktalayan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da bulmuştu. Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile doludizgin ilişki yaşayan Demet Şener, bugün 45 yaşına bastı. Yeni yaşını sevgilisi ile romantik bir akşam yemeğinde kutlayan eski manken, yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Tolga Arman'a sıkı sıkı sarıldı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı...