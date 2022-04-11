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Haberler Galeri Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman'a sıkı sıkı sarılarak kutladı...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:12

Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman'a sıkı sıkı sarılarak kutladı...

İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliği olaylı bir şekilde sona eren eski manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Geçen yıl Cenk Küpeli ile kısa süreli evliliğini de noktalayan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da bulmuştu. Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile doludizgin ilişki yaşayan Demet Şener, bugün 45 yaşına bastı. Yeni yaşını sevgilisi ile romantik bir akşam yemeğinde kutlayan eski manken, yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Tolga Arman'a sıkı sıkı sarıldı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı...

Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman’a sıkı sıkı sarılarak kutladı...

Deneyimli manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık adından söz ettiriyor.

Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman’a sıkı sıkı sarılarak kutladı...

Demet Şener ile milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Temmuz 2005'te nikah masasına oturmuştu.

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Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman’a sıkı sıkı sarılarak kutladı...

Evliliklerini ihanet sebebiyle sonlandıran ikili, Ocak 2018'de sancılı bir boşanma süreciyle yollarını ayırmıştı.

Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman’a sıkı sıkı sarılarak kutladı...

Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşımıştı.

Demet Şener 45 oldu! Sevgilisi Tolga Arman’a sıkı sıkı sarılarak kutladı...

Her fırsatta büyük bir aşk yaşadıklarını dile getiren ikili, dün yine sürpriz bir şekilde 19 ay süren evliliklerini sonlandırdı.

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