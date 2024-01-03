Giriş Tarihi: 03.01.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
11:48
Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! "Evlilik yakın?"
Geçmişte İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile evlilik geçiren deneyimli manken Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile mutlıu bir beraberlik yaşıyor. Şener, son olarak sevgilisini çocukları ve annesiyle tanıştırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şener ailesi ve sevgilisiyle çektirdiği samimi bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımını görenler "Evlilik yakın?" yorumunda bulundu.