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Haberler Galeri Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! "Evlilik yakın?"
Giriş Tarihi: 03.01.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 11:48

Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! "Evlilik yakın?"

Geçmişte İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile evlilik geçiren deneyimli manken Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile mutlıu bir beraberlik yaşıyor. Şener, son olarak sevgilisini çocukları ve annesiyle tanıştırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şener ailesi ve sevgilisiyle çektirdiği samimi bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımını görenler "Evlilik yakın?" yorumunda bulundu.

Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! Evlilik yakın?

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! Evlilik yakın?

Ünlü çiftin 13 yıllık evliliği 2018 yılında bitti.

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Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! Evlilik yakın?

Demet Şener, 2019–2021 yılları arasında da iş insanı Cenk Küpeli ile evli kaldı.

Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! Evlilik yakın?

Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.

Demet Şener sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı! Tolga Arman aileye girdi! Evlilik yakın?

Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında da sevgilisiyle romantik pozlarına sık sık yer verdi.

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