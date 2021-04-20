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Haberler Galeri Demet Şener düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler "Asla yaşını göstermiyor" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 10:13

düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler "Asla yaşını göstermiyor" demeden edemedi...

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu 'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak yazdan kalma bir paylaşımda buldu. Güzel havalara olan özlemini vurgulayan Demet Şener'in bisiklet sürerken çekilmiş karesi ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan deneyimli manken Demet Şener güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte ile kendine hayran bırakan ...

Demet Şener düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler Asla yaşını göstermiyor demeden edemedi...

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu 'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.

Demet Şener düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler Asla yaşını göstermiyor demeden edemedi...

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan son olarak yazdan kalma bir paylaşımda buldu.

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Demet Şener düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler Asla yaşını göstermiyor demeden edemedi...

Güzel havalara olan özlemini vurgulayan 'in bisiklet sürerken çekilmiş karesi ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan deneyimli manken Demet Şener güzelliğiyle övgüleri topladı.

Demet Şener düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler Asla yaşını göstermiyor demeden edemedi...

İşte ile kendine hayran bırakan 'in spor paylaşımları...

Demet Şener düzgün fiziğini sergiledi! 44 yaşındaki Demet Şener'i görenler Asla yaşını göstermiyor demeden edemedi...
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