Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:14
Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!
İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. 7 ay önce Küpeli ile yollarını ayıran Şener, şimdilerde lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile birlikte. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya giden taze sevgililer, aşk dolu paylaşımlarıyla göz doldurdu. Ancak öyle bir detay ortaya çıktı ki, duyanlar şaştı kaldı!