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Haberler Galeri Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:14

Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!

İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. 7 ay önce Küpeli ile yollarını ayıran Şener, şimdilerde lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile birlikte. Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya giden taze sevgililer, aşk dolu paylaşımlarıyla göz doldurdu. Ancak öyle bir detay ortaya çıktı ki, duyanlar şaştı kaldı!

Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!

Eski manken Demet Şener ile milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Temmuz 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini ihanet sebebiyle sonlandıran ikili, Ocak 2018'de sancılı bir boşanma süreciyle yollarını ayırmıştı.

Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!

İbrahim Kutluay'dan sonra Cenk Küpeli ile mutsuz sonlu bir evlilik daha yaşayan Demet Şener, şimdilerde iş insanı Tolga Arman ile birlikte.

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Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tolga Arman'la Kapadokya'ya gitti, çektirdiği romantik kareleri sosyal medyada paylaştı.

Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!

Hürriyet'in haberine göre; Demet Şener, kısa süre evli kaldığı Cenk Küpeli'yle de aynı otelde tatil yapmıştı.

Demet Şener eski eşine nispet mi yapıyor? Tatil pozlarındaki o detay kafaları karıştırdı!

NİSPET Mİ YAPIYOR?

Bu detayın ortaya çıkmasının ardından ünlü mankenin, yeni sevgilisiyle aynı yerde çektirdiği fotoğraflarla eski eşine nispet yaptığı iddia edildi.

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