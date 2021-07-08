Demet Şener mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tatile çıktığını duyuran eski manken Demet Şener, Instagram hesabındaniddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener son olarak mavi mayosu ile havuz paylaşımı yaptı. Demet Şener mayolu pozu ile adeta genç kızlara taş çıkarttı. Güzelliğiyle Demet Şener'in havuz pozuna takipçilerinden "Maşallah" yorumları geldi. İşte 44 yaşındaki Demet Şener'in mayolu pozu ve ünlü güzellerin tatil pozları...