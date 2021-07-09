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Haberler Galeri Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 10:24

Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tatile çıktığını duyuran eski manken Demet Şener, Instagram hesabındaniddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener son olarak mavi mayosu ile havuz paylaşımı yaptı. Demet Şener mayolu pozu ile adeta genç kızlara taş çıkarttı. Güzelliğiyle Demet Şener'in havuz pozuna takipçilerinden "Maşallah" yorumları geldi. İşte 44 yaşındaki Demet Şener'in mayolu pozu ve ünlü güzellerin tatil pozları...

Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tatile çıktığını duyuran eski manken Demet Şener, Instagram hesabındaniddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener son olarak mavi mayosu ile havuz paylaşımı yaptı.

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Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

Demet Şener mayolu pozu ile adeta genç kızlara taş çıkarttı.

Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

İşte 44 yaşındaki Demet Şener'in mayolu pozu ve ünlü güzellerin tatil pozları...

Mavi mayosu ile yaktı geçti! 44'lük Demet Şener'in havuz pozu sosyal medyayı salladı!

Demet Şener pozlarına "Maviye gönül verdik bu aralar… denizler mavi, gök mavi… en önemlisi mutluluk mavi…" notunu düştü...

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